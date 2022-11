Nel cast della stagione 2 di Scissione ci saranno otto nuovi arrivi che comprendono anche Gwendoline Christie, recentemente protagonista sul piccolo schermo con The Sandman.

Apple TV+ ha annunciato infatti l’arrivo tra gli interpreti di Gwendoline, Alia Shawkat (Search Party), Bob Balaban (The Chair), Merrit Wever (Godless), Robby Benson (Beauty and the Beast), Stefano Carannante (Mirabilia), John Noble (Fringe) e Ólafur Darri Ólafsson (The Missing).

Le riprese dei nuovi episodi stanno per iniziare e nel cast ritorneranno Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus e Christopher Walken.

Ben Stiller, regista e produttore esecutivo della serie, ha dichiarato:

Siamo elettrizzati e felici di tornare sul set per l’eccitante secondo capitolo di Scissione. Anche se non sappiamo per quanto siamo stati distanti o chi siamo all’esterno, ci hanno detto che le persone hanno apprezzato lo show e non potremmo esserne più felici.

Al centro della trama della serie c’è Mark Scout (Scott), che guida un team della Lumon Industries, i cui dipendenti si sono sottoposti a una procedura di scissione che divide i loro ricordi tra ricordi personali e quelli legati al lavoro. Questo esperimento di ‘equilibrio lavoro-vita’ viene messo in discussione mentre Mark si ritrova al centro di un mistero che lo obbliga a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro e di se stesso.

La serie è stata creata da Dan Erickson, coinvolto anche come produttore escutivo.

Stiller è impegnato alla regia e come produttore.

Fonte: Variety