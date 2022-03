Uno spunto di partenza decisamente interessante, e neanche troppo distante dalla realtà.

Per renderlo infatti abbastanza credibile,

La trama della nuova serie Apple Tv+, che ha debuttato lo scorso 18 febbraio, ruota attorno alla procedura a cui sono sottoposti i dipendenti della Lumon Industries, che prevede la divisione chirurgica dei loro ricordi tra lavoro e vita personale.il regista Ben Stiller e il creatore della serie Dan Erickson hanno coinvolto un vero neurochirurgo,capo della Divisione di Neurochirurgia minimamente invasiva e del basicranio del Montefiore Medical, con sede nel Bronx. In un’intervista con Variety , il neurochirurgo ha parlato delle reali fattibilità dell’operazione, sostenendo che: “non siamo ancora al punto mostrato nello show, ma direi che non siamo lontani“.

Ecco le sue parole:

In questo momento, i grandi centri accademici, i grandi centri di neurochirurgia e neuroscienza sono in grado di introdurre micro cateteri nel cervello e di regolare le suo funzioni, come il movimento e il tremore. Lo fanno mettendo degli impulsi elettrici al centro del cervello e nelle sue aree che non funzionano correttamente. Siamo molto più vicini a questo tipo di tecnologia e a questa possibilità di quanto non siamo mai stati prima.