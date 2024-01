Dopo mesi e mesi di silenzio radio, arriva finalmente un incoraggiante aggiornamento sulla seconda stagione di Scissione, l’acclamata serie Tv di Ben Stiller e Dan Erickson.

I social ufficiali di Apple TV+, la piattaforma streaming del colosso tech che propone in esclusiva la serie, ha difatti pubblicato una foto dal set in bianco e nero in cui vediamo correre il protagonista Adam Scott. L’immagine è accompagnata dalla didascalia “back to work”, di ritorno al lavoro.

Sostanzialmente era da poco meno di un anno che non si avevano notizie su Scissione. Alla fine di aprile del 2023 Ben Stiller aveva dovuto rassicurare gli animi dopo che si erano diffusi alcuni rumour di problemi produttivi (ECCO I DETTAGLI). Poi, a maggio, le riprese già in corso della seconda stagione erano state interrotte per via dello sciopero degli sceneggiatori (a cui fece poi seguito quello degli attori).

Ricordiamo che nella seconda stagione debutteranno attori del calibro di Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat, Merritt Wever, Bob Balaban, Robby Benson, Ólafur Darri Ólafsson e Stefano Carannante.

