Chris Evans ha parlato del suo coinvolgimento nella serie animata di Scott Pilgrim vs The World.

Nel week-end, Evans ha parlato di come è stato contattato per riprendere il ruolo di Lucas Lee:

Recentemente, il regista Edgar Wright e il creatore Bryan Lee O’Malley, hanno scritto a tutti via mail- e quella catena di mail è ancora attiva. Non sta ferma mai troppo a lungo – ci hanno detto: “Stiamo facendo un cartone animato. Ragazzi, volete partecipare?” E tutti hanno risposto: “Certo, sì, nessun problema.” Senza fare domande. Senza esitazione. Davvero hanno accettato tutti senza pensarci. Quindi sono entusiasta di fare la mia parte.

Lo show sarà prodotto da UCP e Science SARU si occuperà dell’animazione. Brian O’Malley sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner in collaborazione con BenDavid Grabinski.

La regia del progetto, invece, è affidata ad Abel Gongora. Nel team della produzione ci saranno anche Edgar Wright, regista del film Scott Pilgrim vs. The World, Nira Park, Marc Platt, Jared LeBoff, Adam Seigel e Michael Bacall. Anamanaguchi infine curerà la colonna sonora con nuovi brani originali.

Nel cast torneranno tutti gli attori principali: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Allison Pill, e Brandon Routh.

Tra le pagine del fumetto si racconta la storia di Scott: un bassista fannullone che vive a Toronto. Il giovane si innamora di una ragazza chiamata Ramona Flowers ma, per frequentarla, deve prima sconfiggere i sette malvagi ex della ragazza. La graphic novel è composta da sei volumi pubblicati fino al 2010, anno in cui è arrivato nelle sale anche il film con star Michael Cera.

Siete felici per il ritorno di Chris Evans per il doppiaggio della serie animata di Scott Pilgrim? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili