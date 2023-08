Michael Cera è tornato a parlare della serie animata di Scott Pilgrim, in fase di sviluppo per Netflix, condividendo il proprio entusiasmo.

L’attore, intervistato da Decider, ha confermato che ha iniziato a lavorare alle puntate e ha sottolineato:

Penso sia strano e davvero divertente. Scott Pilgrim ha un’energia così specifica. L’intero progetto, l’intero mondo di Scott Pilgrim, è davvero energetico e realmente divertente.

Michael ha aggiunto:

Ogni volta che ho registrato delle parti per la serie, ho dovuto mandare a Brian Lee O’Malley un’email in cui dicevo: ‘Amo questo progetto così tanto. Sono davvero entusiasta’.

Cera ha inoltre sottolineato che ha potuto sentire alcune parti del lavoro compiuto dai suoi colleghi e amici e pensa che il risultato sia realmente entusiasmante.

Lo show sarà prodotto da UCP e Science SARU si occuperà dell’animazione. Brian O’Malley sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner in collaborazione con BenDavid Grabinski.

La regia del progetto, invece, è affidata ad Abel Gongora. Nel team della produzione ci saranno anche Edgar Wright, regista del film Scott Pilgrim vs. The World, Nira Park, Marc Platt, Jared LeBoff, Adam Seigel e Michael Bacall. Anamanaguchi infine curerà la colonna sonora con nuovi brani originali.

Nel cast torneranno tutti gli attori principali: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Allison Pill, e Brandon Routh.

Tra le pagine del fumetto si racconta la storia di Scott: un bassista fannullone che vive a Toronto. Il giovane si innamora di una ragazza chiamata Ramona Flowers ma, per frequentarla, deve prima sconfiggere i sette malvagi ex della ragazza. La graphic novel è composta da sei volumi pubblicati fino al 2010, anno in cui è arrivato nelle sale anche il film con star Michael Cera.

Che ne pensate dei commenti di Michael Cera al lavoro sulla serie animata Scott Pilgrim?

Fonte: Decider

