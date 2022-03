Nonostantesia tornato al cinema, con anche un nuovo capitolo in arrivo il prossimo anno , qualche anno fa il brand divenne anche una serie tv, andata in onda per 2 stagioni.

Michael Gans e Richard Register furono gli showrunner delle prime due stagioni e hanno recentemente svelato a Bloody Disgusting i piani iniziali per le loro stagioni 3 e 4 di Scream. Per la stagione 3 gli showrunner speravano di usare Kieran in un modo per replicare una dinamica simile a quella de Il Silenzio degli Innocenti sullo schermo:

Avevamo pensato questo tipo di cosa alla Il silenzio degli innocenti. Qualcuno stava compiendo gli omicidi su ordine di Kieran, e l’unica persona a cui avrebbe detto cosa stava succedendo era Emma. Quindi si incontravano in prigione e si sedevano faccia a faccia, e nel frattempo, le persone venivano uccise. Quindi c’è una corsa contro il tempo per impedire che accada, mentre lei è seduta di fronte a lui.

La stagione sarebbe culminata con Kieran che evadeva di prigione e veniva ucciso dalla stessa Emma, ma l’inquadratura si sarebbe allargata e si sarebbero viste le telecamere rivelando che si trattava semplicemente di una produzione televisiva, diventando una serie metatestuale. Amadeus Serafini, che interpretava Kieran, sarebbe poi andato nel suo camerino nei panni di se stesso, solo per poi essere ucciso veramente. La stagione 4 avrebbe quindi continuato questo approccio metatestuale, con qualcuno con una maschera del Ghostface originale che prendeva di mira le persone coinvolte nell’intero franchise, inclusi il cast e le troupe dello show televisivo e dei film, unendo infine l’intera saga horror.

Cosa ne pensate dei piani originali per le stagioni 3 e 4 della serie tv di Scream? Fatecel osapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le informazioni sull’ultimo film di Scream a questo indirizzo.

Fonte: Comic Book