Christa Miller, interprete di Jordan Sullivan, è tornata a parlare del possibile film di Scrubs, ribadendo l’intenzione di realizzare un progetto reunion.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Tutti noi di Scrubs imploriamo Bill per il film di Scrubs. E riporteremo in vita Brendan Fraser. Tutti noi vogliamo realizzare il film di Scrubs. Lo spero. Torturiamo Bill.

Christa ha aggiunto:

Questi ragazzi sono i miei amici più cari, quindi ogni sera in cui vediamo Bill, al bar di sera, ne parliamo. E Bill dice: ‘Possiamo avere un momento in cui non ne parliamo?’. E rispondiamo: ‘No’. Penso che potrebbe farlo, è che attualmente è così impegnato.

Il creatore di Scrubs aveva spiegato che i protagonisti della serie sono sempre in contatto e che tutti vorrebbero essere coinvolti in un possibile progetto che riporti sugli schermi i loro personaggi.

Parlando del possibile film, Lawrence aveva sottolineato:

Penso sia inevitabile che accada. Noi scherziamo dicendo che la prima volta che non ci vedremo per sei mesi sarà il momento in cui finiremo per fare un film di Scrubs.