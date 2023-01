SEAL Team ha ottenuto il rinnovo per la stagione 7 da parte di Paramount+

SEAL Team ha ottenuto il rinnovo per la stagione 7, la terza prodotta per Paramount+.

Lo show inizialmente era stato realizzato per CBS e si è poi spostato sulla piattaforma di streaming.

Tanya Giles, a capo della programmazione di Paramount Streaming, ha dichiarato:

Non vediamo l’ora di offrire ai fan di SEAL Team qualcosa in più delle storie significative e delle missioni elettrizzanti della serie in occasione della settima stagione. La serie continua a evolversi e a far crescere il proprio pubblico. Si tratta di un esempio grandioso del tipo di programmazione che vediamo veder apprezzare dai nostri abbonati.

La sesta stagione della serie era composta da 10 puntate che avevano continuato il racconto della vita privata e del lavoro delle unità di elite dei Navy SEAL. Negli anni in cui andava in onda su CBS venivano proposti 16-22 episodi a stagione, mentre la quinta si era fermata a quota 14. Dieci puntate è la cifra standard per uno show sulla piattaforma di streaming.

Il protagonista è David Boreanaz e nel cast ci sono Neil Brown Jr., AJ Buckley, Toni Trucks e Raffi Barsoumian.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 7 di SEAL Team? Siete felici?

Fonte: Variety