Il regista di Secret Invasion Ali Selim ha commentato la mancanza di scene dopo i titoli di coda per la serie tv Marvel Studios.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il regista Ali Selim ha rivelato perché Secret Invasion non ha una scena dopo i titoli di coda.

Nessuna di cui fossi a conoscenza. Potrebbero esserci state discussioni negli uffici superiori in cui non ero coinvolto, ma non lo so. Penso che usino le scene dopo i titoli di coda per lanciare qualcosa o per risolvere qualcosa, e forse questa storia si è risolta da sola. Quindi non so cosa stiano preparando oltre a Nick Fury che è salito sull’astronave per prepararsi per The Marvels.