Ben Mendelsohn, uno dei protagonisti di Secret Invasion, si è detto dispiaciuto per il destino del suo Talos.

L’attore, nello speciale Marvel Assembled: The Making of Secret Invasion, ha ammesso che gli mancherà lavorare con il cast e la troupe che hanno plasmato la sua esperienza con Captain Marvel e Secret Invasion, così come i fan dell’MCU, che sono ovviamente diversi da quasi qualsiasi altra cosa attualmente in corso a Hollywood.

Mendelsohn, uno dei cattivi più richiesti di Hollywood, ha avuto modo di interpretare un diverso tipo di ruolo con Talos, il che probabilmente influisce nel suo affetto per la parte e per il personaggio:

Mi mancherà Talos. Mi mancherà molto. Mi mancherà come abbia un posto nel cuore delle persone. Mi rivolgo alle persone che la maggior parte del pubblico non vede, che creano la vera esperienza e cosa significa fare queste cose: persone con cui lavoro ogni giorno. E mi mancherà essere sul set con Sam.

Nel cast di Secret Invasion oltre Martin Freeman, Samuel L Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke Cobie Smulders, Don Cheadle, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book

