I fan del Marvel Cinematic Universe sperano sempre che le nuove serie tv siano ricche di cameo, e da Secret Invasion si aspettano l’arrivo di Valentina de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus.

In una recente intervista con SFX Magazine, il regista di Secret Invasion Ali Selim ha parlato del vociferato cameo di Julia Louis-Dreyfus:

Quelle teorie su Internet sono piuttosto divertenti. Julia Louis-Dreyfus non è nello show… non sono sicuro di come sia finita lì.

Riguarda la sorpresa, l’intenzione, la rivelazione e la ripetizione. Spero che ci sia molto di questo nello show. Ma in termini di cameo, per me sono meno interessanti del cuore della storia, che penso abbiamo davvero trovato, ovvero: ‘Di chi ti puoi fidare?’

Nel cast di Secret Invasion ci saranno anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

