Con l’uscita del nuovo trailer di Secret Invasion, Chloe Bennet ha ribadito che non sarà nella serie tv Marvel Studios.

L’attrice ha comunicato, tramite una storia di Instagram, che non sarà nella nuova serie Marvel Studios:

Ho evitato di dire qualcosa del genere in generale, sui social media o altro, perché pensavo che poi sarebbe esplosa, ma non è andata così. Non sono in alcun modo legata o coinvolta, nemmeno per niente o solo un po’, nella Secret Invasion dei Marvel Studios. Onestamente non so nemmeno davvero cosa sia. Vengo qui solo per dirlo perché è arrivato al punto che ogni giorno ricevo centinaia di messaggi su questa cosa. Ora mi avvicinate anche dal vivo. Oggi ero nel reparto assorbenti da Target. Per essere chiari, amo l’entusiasmo e i vostri messaggi pieni di purezza, vi amo tutti tantissimo.