Nell’episodio 3 di Secret Invasion, disponibile da ieri, c’è anche un collegamento a Black Widow. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

L’episodio si apre con una scena nel 1998, dove Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Varra (Charlayne Woodard) si incontrano in una tavola calda. Per mostrare al pubblico la rete di spie Skrull messa in piedi da Fury, Varra dichiara che ha ottenuto informazioni che attireranno l’attenzione degli “uomini di Dreykov”. Questo è un riferimento al generale Dreykov (Ray Winstone), il capo del programma Black Widow e della Stanza Rossa, il cattivo principale del film su Black Widow.

L’apparizione di Dreykov in Black Widow è ambientata oltre vent’anni dopo questo flashback di Secret Invasion, sta a significare che qualsiasi informazione acquisita da Fury e Varra non è stata sufficiente per abbatterlo, permettendogli di procedere nei suoi loschi piani.

Nel cast di Secret Invasion ci saranno anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Fonte: Comic Book

