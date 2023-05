Emilia Clarke ha parlato della nuova serie Secret Invasion svelando che anche chi non è fan della Marvel potrà apprezzarne la visione.

L’attrice, che nello show ha la parte della figlia di Talos, ha dichiarato a Empire Magazine:

Si tratta decisamente di uno show per i fan, ma anche una serie che mia madre, che non guarda i progetti Marvel, guarderà e potrà capire.

Emilia ha aggiunto:

Alle volte ci si può addentrare in un territorio pericoloso con questa specie di genere in cui se non hai visto tutti gli altri 17 film o show non puoi capire. Questo non è per nulla così.