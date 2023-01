Secret Invasion: Emilia Clarke loda gli sbalorditivi team della Marvel

In Secret Invasion, Emilia Clarke debutterà nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Abigail Brand.

In una recente intervista con Collider, l’attrice ha lodato le menti dei team dei Marvel Studios:

È sbalorditivo. Il modo in cui vengono create le serie tv e i film è sbalorditivo. È come se tutti alla Marvel sapessero come risolvere il cubo di Rubik. Io non riuscirei a risolvere un cubo di Rubik anche se dovesse salvarmi la vita. Spero che anche molte altre persone siano nella mia stessa situazione. È come se avessero qualcosa di segreto e funziona. Funziona e basta! Ho provato a capirlo, e ho cercato di dire, ‘Okay, logicamente com’è, come state ragazzi, qual è il segreto…?’ Non so cosa sia. È favoloso.

L’hanno centrato. Lo hanno assolutamente centrato. Non sono l’unico attore a dire che lavorare con loro è semplicemente geniale. Lo è davvero. Ci siamo fatti un sacco di risate. Sono così rilassati, e penso che se fossi in loro, non sarei mai così rilassata.