Nel video che potete vedere qui sotto, l’attrice diventata famosa con Game of Thrones sta combattendo contro un altro attore in costume, probabilmente uno Skrull o un altro alieno. Al momento non si sa ancora il ruolo che rivestirà la Clarke nella serie Disney+, ma sappiamo che sarà tra i protagonisti dello show, al fianco di Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Ben Mendehlson. Potete vedere il video qui sotto:

SPOILER ! Emilia Clarke filming Secret Invasion. pic.twitter.com/1yAoYNKU6v — Undeuxtrois (@Daenerys4lyfe) March 6, 2022

La serie Secret Invasion dovrebbe uscire su Disney+ nel 2023.

