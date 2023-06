Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio due di Secret Invasion è disponibile da oggi su Disney+ e inizia a spiegare il piano di Gravik. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Dopo aver convinto il consiglio degli Skrull a dargli il comando come generale, Gravik e G’Iah tornano a Nuova skrullos e vengono tratti come eroi. Più tardi, la figlia di Talos utilizza un terminale e scopre che Gavrik sta collaborando con la dottoressa Dalton per dare poteri soprannaturali agli Skrull.

Tra i poteri raccolti possiamo vedere Groot, una bestia dei ghiacci di Jotunheim, il braccio mozzato in Infinity War di Cull Obsidian (Astro Nero) e Extremis. Probabilmente saranno i poteri del Super Skrull nel Marvel Cinematic Universe.

Nel cast di Secret Invasion ci saranno anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Cosa vi aspettate dal piano di Gravik in Secret Invasion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios