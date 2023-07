Samuel L Jackson, protagonista di Secret Invasion, ha affermato di come Marvel non abbia avuto paura di esplorare il tema del razzismo con lo show.

In una nuova intervista con Variety, Jackson afferma infatti di non aver avuto paletti da parte di Marvel nell’affrontare il razzismo in Secret Invasion e nella vita di Fury:

Com’è per Fury avere così tanto potere come uomo di colore, e come loro stessi possono essere sminuiti in qualsiasi momento da qualcun altro che dice semplicemente una cosa specifica o li costringe a cambiare la propria carriera a causa del razzismo. Rhodey e Fury sono arrivati ​​a questo punto in cui hanno una certa quantità di potere, e anche se sono migliori delle persone che ne hanno di più, devono comunque tirarsi indietro. E la Marvel non ha paura di lasciarcelo dire.

Prendevo il treno ogni estate da Chattanooga, Tennessee a Washington, DC. Non potevo andare in un vagone ristorante perché sono nero. Quando mi hanno messo sul treno, mi hanno dato una scatola da scarpe con dentro del cibo, che mangiavo durante il viaggio. Abbiamo usato cose che erano reali per me per dare a Nick Fury un passato, per informare la storia in modo reale che non è sempre stato così potente, o che guarda l’America in un altro modo.