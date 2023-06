Il regista e produttore di Secret Invasion, Ali Selim, ha parlato al sito Polygon di come è stata utilizzata l’Intelligenza Artificiale nella realizzazione dei titoli di testa della serie Marvel.

La sequenza è stata sviluppata da Method Studios e si ispira al mondo degli Skrull e al modo in cui ci sia il mistero riguardante la vera identità dei personaggi e di chi è al centro degli eventi.

Selim ha ammesso di non capire realmente come funziona la tecnologia legata all’intelligenza artificiale, ma di essere rimasto affascinato dai modi in cui si è riusciti a creare l’atmosfera desiderata nello show.

Ali ha aggiunto:

Condividevamo con loro delle idee, tematiche e parole e poi il computer faceva qualcosa. E successivamente potevamo cambiare un po’ la sequenza usando le parole, e il risultato cambiava.

Selim ha apprezzato particolarmente il lavoro di Method Studios, sottolineando che lo considera “inevitabile, eccitante e differente”.

Che ne pensate dell’uso dell’intelligenza artificiale per creare i titoli di testa di Secret Invasion?

Nel cast dello show Marvel ci sono Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ da oggi 21 giugno.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Polygon

