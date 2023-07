Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il regista della serie Secret Invasion, intervistato da The Hollywood Reporter, potrebbe aver rivelato il destino di Nick Fury.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Ali Selim ha dichiarato a The Hollywood Reporter che Kevin Feige gli ha chiesto di non far uscire di scena il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson perché dovrà apparire nel film The Marvels, in arrivo a novembre nelle sale.

Il filmmaker ha spiegato:

Non sono continue conversazioni con il team di The Marvels. Semplicemente si tratta di ‘Dove hai bisogno che ci sia? Ne avete bisogno qui? Grandioso’. E poi abbiamo scritto tenendo conto di quel dettaglio.

Selim ha sottolineato:

Quel tipo di cose sono davvero semplici perché è qualcosa che non dipende da me, sono scelte dei piani alti.

Che ne pensate? Quale pensate sarà il destino di Nick Fury dopo Secret Invasion?

Fonte: The Hollywood Reporter

