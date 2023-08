Ali Selim, il regista di Secret Invasion, ha svelato che pensava di ricevere delle minacce di morte per quanto accaduto a Maria Hill e Talos nella serie.

Il filmmaker, intervistato da RadioTimes, ha infatti accennato a che tipo di reazione si aspettava dopo gli eventi mostrati nello show Marvel.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Il primo episodio di Secret Invasion si è concluso con la morte di Maria Hill, personaggio affidato a Cobie Smulders, mentre Talos, protagonista interpretato da Ben Mendelsohn, è uscito definitivamente di scena verso la fine della stagione.

Selim ha spiegato:

Non è la mia decisione. Io non prendo decisioni nel MCU. Kevin Feige è il genio che fa andare avanti le ragnatele di questo universo e capisco i suoi ragionamenti. E il mio lavoro è rendere le scelte prese il più possibile emozionanti, oneste ed efficaci all’interno dei confini di questa serie da sei episodi.

Il regista ha quindi ammesso che quanto accaduto a Hill e Talos ha avuto senza alcun dubbio un impatto sugli spettatori:

Sono state grandi morti. Sarò onesto, mi aspettavo di ricevere minacce di morte quando le persone avrebbero scoperto che ho ucciso Maria Hill. Per ora non è successo, quindi sono piacevolmente sollevato.

Ali ha inoltre aggiunto:

Mi mancherà profondamente Talos perché penso che Ben Mendelsohn sia uno degli attori più grandiosi e mi piacerebbe lavorare ancora con lui, quindi troveremo un altro modo per farlo non legato a Talos, perché non penso ritornerà in scena.