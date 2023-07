Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Al termine dell’episodio tre di Secret Invasion i fan hanno preso di mira Rhodes con diverse teorie. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Dopo la telefonata a Varra alla fine dell’episodio, i fan sono concordi nell’accusare Rhodes di essere uno Skrull. In molti si sono domandati quando è stato sostituito, e uno spettatore particolarmente attento ha notato che in Secret Invasion Don Cheadle è accreditato come “Rhodey” invece che come “James Rhodes”. Tutti gli altri personaggi di Secret Invasion sono elencati con i loro nomi completi, quindi potrebbe essere questa la chiave per trovare gli impostori Skrull? Ad esempio, in The Falcon and the Winter Soldier Cheadle è riportato come “James Rhodes / Rhodey”, il che potrebbe implicare che la sostituzione sia avvenuta in quell’occasione. In Avengers: Endgame, Cheadle è accreditato come “James Rhodes / War Machine”, indicando potenzialmente che era il vero Rhodes ad affrontare la battaglia finale con Thanos. Inoltre, se la sostituzione fosse avvenuta ancora prima, il vero Rhodes non saprebbe neanche della morte di Tony Stark.

Nel cast di Secret Invasion ci saranno anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Fonte: We Got This Covered

