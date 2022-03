I fan Marvel stanno aspettando con ansia il ritorno die degli Skrull nella prossima seriedei Marvel Studios. Sebbene al centro del nuovo show ci saranno tantissimi nuovi personaggi, Samuel L. Jacks on ha confermato anche il ritorno di un volto familiare.

Durante il panel “Samuel L. Jackson In Conversation With Josh Horowitz” a New York City, Jackson si è lasciato sfuggire il fatto che Martin Freeman farà parte del cast della serie. Mentre Horowitz stava elencando i membri del cast della prossima serie durante la presentazione, Jackson lo ha interrotto per aggiungere il nome di Freeman.

La domanda che il web si sta ponendo è se questo sarà il vero Everett Ross oppure uno Skrull. Intanto, il Ross interpretato da Freeman tornerà questo novembre in Black Panther: Wakanda Forever, e sarà lì che scopriremo quale sarà il destino di Ross.

La serie mostra una nuova fazione di Skrull mutaforma che si è infiltrata sulla Terra nel corso degli anni. Il progetto sarà un sequel di Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home. Sarà una parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Secret Invasion vedrà anche la partecipazione di Ben Mendelson, che riprenderà il suo ruolo in Captain Marvel come Skrull, Talos. Appariranno anche Maria Hill (Colbie Smulders), Emilia Clarke (Solo: A Star Wars Story), Olivia Coleman, Killian Scott (The Commuter), Ben-Adir Kingsley (Noelle) e Christopher McDonald (Happy Gilmore). Homas Bezucha e Ali Selim dirigeranno la serie, mentre Kyle Bradstreet sarà showrunnning, scrittore e produttore esecutivo.

La serie Secret Invasion dovrebbe uscire su Disney+ nel 2023.

Fonte: The Direct