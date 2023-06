La sigla di Secret Invasion è stata generata da un’IA ma stando allo studio che se ne è occupato non è costato alcun posto di lavoro.

La sequenza è stata sviluppata da Method Studios e si ispira al mondo degli Skrull e al modo in cui ci sia il mistero riguardante la vera identità dei personaggi e di chi è al centro degli eventi. Method ha pubblicato un comunicato di chiarimento in cui specifica che nessun lavoratore è stato sostituito dall’intelligenza artificiale.

Lavorare su Secret Invasion, una serie tv accattivante che esplora l’infiltrazione degli alieni nella società umana, ha fornito un’opportunità eccezionale per approfondire l’intrigante regno dell’IA, in particolare per la creazione di aspetti e movimenti unici dei personaggi. Utilizzando uno strumento AI personalizzato per questo particolare elemento perfettamente allineato con il tema generale del progetto e l’estetica desiderata.

Il processo di produzione è stato altamente collaborativo e iterativo, con un’attenzione dedicata a questa specifica applicazione di un set di strumenti AI. Ha comportato un enorme sforzo da parte di talentuosi direttori artistici, animatori (competenti sia in 2D che in 3D), artisti e sviluppatori, che hanno impiegato tecniche convenzionali per realizzare tutti gli altri aspetti del progetto. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che mentre la componente IA ha fornito risultati ottimali, l’IA è solo uno strumento tra la gamma di set di strumenti utilizzati dai nostri artisti. Nessun artista è stato sostituito incorporando questi nuovi strumenti; invece, sono stati utilizzati e hanno assistito i nostri team creativi.

Il team di progettisti di Method Studios ha abilmente sfruttato la potenza delle tecnologie di intelligenza artificiale esistenti e personalizzate per applicare l’aspetto ultraterreno e alieno alla sigla. L’intero processo, guidato da un’esperta direzione artistica, ha compreso la fase iniziale dello storyboard, l’illustrazione, la generazione AI, l’animazione 2D/3D ed è culminato nella fase finale del compositing.