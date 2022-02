Le riprese disono attualmente in corso e sono trapelate altredella serie Marvel Studios con protagonisti gli

Nelle immagini trapelate dal set, che potete vedere qui sotto, si notano un auto della polizia, degli strumenti di scena, una specie di laboratorio o ufficio e infine, uno Skrull di spalle. Non ci è dato sapere se sarà un alleato di Nick Fury o un avversario, ma con molta probabilità non sarà da solo. Di seguito il tweet con le quattro foto dal set:

La serie Secret Invasion dovrebbe uscire su Disney+ nel 2023.

Il progetto ha tra gli interpreti Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald e Killian Scott. I registi sono Thomas Bezucha, che ha diretto il thriller poliziesco Uno di noi (Let Him Go) e di Ali Selim, che ha lavorato sulla serie drama di Hulu The Looming Tower.

