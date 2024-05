Jerry Seinfeld, attore noto come co-creatore e protagonista di Seinfeld, è passato per la prima volta dietro la macchina da presa con il film Unfrosted: storia di uno snack americano, dal 3 maggio su Netflix (GUARDA IL TRAILER).

In un’intervista con The New Yorker, ha riflettuto su come e perchè il panorama della commedia sia drasticamente cambiato rispetto a trent’anni fa, dando un’interpretazione nettamente politica:

[Nei decenni passati, la gente] si aspettava semplicemente che alla sera ci fosse qualcosa di divertente da guardare in TV. Ebbene, indovinate un po’: dov’è ora? Questo è il risultato dell’estrema sinistra, delle stronz*te del politicamente corretto e della gente che si preoccupa così tanto di offendere gli altri. Ora si va a vedere i comici di stand-up perché non siamo controllati da nessuno. È il pubblico che ci controlla. Sappiamo quando siamo fuori strada. Lo sappiamo subito e ci adattiamo immediatamente. Ma quando si scrive un copione e questo passa in quattro o cinque mani diverse, comitati, gruppi [ci viene detto]: “Ecco cosa pensiamo di questa battuta”. Questo è la fine della tua commedia.

Ecco un esempio di battuta che allo stato attuale non si potrebbe più proporre sullo schermo:

Abbiamo fatto un episodio di [Seinfeld] in cui Kramer decide di avviare un’attività che consiste nel far tirare i risciò ai senzatetto perché, come dice lui, “tanto sono già fuori”. Pensate che oggi potrei mandare in onda quell’episodio? … Oggi scriveremmo una battuta diversa con Kramer e il risciò. Non faremmo quella battuta, ce ne inventeremmo un altra.

Seinfeld nota poi come il 76enne Larry David, co-creatore della sitcom, è stato in grado di far passare alcuni contenuti taglienti in Curb Your Enthusiasm della HBO [andata in onda dal 2000 allo scorso aprile per 12 stagioni] in virtù dei suoi “diritti acquisiti”, cosa che non sarebbe potuta accadere se fosse stato più giovane:

Se Larry avesse 35 anni, non potrebbe cavarsela con la roba dell’anguria e del pollo palestinese… e la HBO sa che la gente guarda Curb your Enthusiasm per questo, ma non è abbastanza intelligente da pensare: “Come facciamo adesso? Ci prendiamo la responsabilità [delle battute] o non facciamo ridere?”. E quello che hanno deciso di fare è: “Non faremo più commedie”. Non sono presenti sitcom nel palinsesto autunnale di tutti e quattro i network. Neanche una. Nessuna nuova sitcom.

Seinfeld, andata in onda originariamente dal 1989 al 1998 su NBC, è attualmente disponibile su Netflix. Nel cast anche Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards e Jason Alexander.

FONTE: The New Yorker