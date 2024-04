Spike Feresten, sceneggiatore e produttore della serie, ha parlato delle conseguenze dell’episodio di Seinfeld famoso per Soup nazi, il nazista della zuppa.

Il sito ComicBook.com ha infatti chiesto all’autore se gli è mai capitato di avere dubbi prima di ordinare una zuppa. Feresten ha raccontato:

Nessuno sa che l’ho scritto io. Mi ha fatto esitare nel tornare lì, solo nel caso in cui qualcuno dicesse: ‘Lui è quello che l’ha scritto’, perché il vero tizio di New York non era felice che avessimo scritto quella puntata.

Spike ha aggiunto:

L’estate dopo ho riportato lì Jerry Seinfeld e lui ha detto: ‘Ehi, mi piacerebbe ordinare una zuppa’ e Yeganeh ha risposto: ‘Vattene da qui’ e lo ha spinto fuori dalla fila. Jerry ha replicato: ‘Che problema c’è? Ti ho reso famoso’. Lui ha detto: ‘Non mi hai fatto diventare famoso. Il The Today Show mi ha reso famoso’. Jerry ha aggiunto: ‘Beh, voglio una zuppa’. E quindi lui ha letteralmente detto una versione reale di ‘Nessuna zuppa per te’ con molti insulti, ‘nessuna fottuta zuppa per te, vattene da qui’.

Nel 2004 la Soup Kitchen alla base della puntata dello show ha chiuso i battenti e nel 2010 il locale ha ricominciato l’attività con il nome “The Original Soup Man”, marchio usato anche per un franchise. Nel 2017 la società ha dichiarato la bancarotta, ma nel 2018 un nuovo management sembra aver risolto la crisi. Dal 2005 il marchio The Original Soup Man ha venduto i suoi prodotti in supermercati e vari negozi, stringendo anche un accordo per usare l’immagine dell’attore che aveva interpretato il nazista della zuppa.

Che ne pensate? Ricordate l’episodio di Seinfeld del nazista della zuppa?

