Selena Gomez collaborerà con Food Network per realizzare due cooking show.

Il primo dei due progetti sarà una serie dedicata alle feste e verrà realizzata per arrivare sugli schermi in occasione delle vacanze di Natale.

Il secondo show debutterà invece nel 2024 e mostrerà la star di Only Murders in the Building mentre incontra alcuni dei migliori chef della nazione nel tentativo di cucinare i loro piatti più popolari mentre fa visita alle loro cucine.

A produrre i due show saranno July Moon Productions e The Intellectual Property Corporation, parte di Sony Pictures Television.

Kathleen Finch, di Warner Bros Discovery, ha dichiarato:

Le feste sono sempre un momento incredibilmente importante per Food Network, raggiungendo quasi 60 milioni di spettatori e avere Selena che dà il via a quasi 100 ore di programmazione nuova e ricorrente a tema natalizio renderà sicuramente la stagione un momento da celebrare.

Selena Gomez si era già messa alla prova ai fornelli con Selena + Chef, prodotto andato in onda per quattro stagioni su HBO Max. Negli episodi l’attrice imparava nuove ricette, segreti e trucchi, per scoprire come cucinare meglio.

Che ne pensate dell’arrivo di Selena Gomez su Food Network con due cooking show?

Fonte: Deadline