Nel lontano 2020, vi annunciavamo che Sofia Coppola avrebbe curato lo sviluppo di una miniserie per Apple TV+ basata sul romanzo L’usanza del paese (The Custom of the Country). Da allora, non abbiamo più avuto notizie in merito e nel frattempo la regista ha diretto due lungometraggi (di cui uno, On the Rocks, proprio per AppleTv+). In una recente intervista con The New Yorker, la cineasta ha finalmente fornito un aggiornamento , rivelando che il progetto è stato definitivamente cancellato. Ecco perché:

Apple si è appena ritirata. Ci hanno tolto i finanziamenti. [I dirigenti] erano per lo più uomini. Non hanno capito il personaggio di Undine [protagonista del romanzo]. “È così ‘antipatica’” [le loro parole]. Ma lo è anche Tony Soprano! Era come una relazione dalla quale avrei dovuto uscire da tempo.

Coppola ha poi aggiunto che la miniserie sarebbe stata composta da cinque episodi con un budget pari a quello di “cinque Marie Antoinette”, citando il suo film del 2006 costato circa 40 milioni di dollari. “Pensavo che avessero risorse infinite“, il suo commento.

Pubblicato nel 1913, L’usanza del paese racconta la storia di Undine Spragg, una ragazza che tenta di farsi strada nella società di New York. A interpretare la protagonista, era stata scelta Florence Pugh.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Coppola, Priscilla, è stato presentato all’ultimo Festival di Venezia, ma non ha ancora una data d’uscita nelle sale italiane. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

