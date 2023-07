Il San Diego Comic-Con ha pubblicato il programma completo dei panel delle serie tv dell’edizione 2023 della prossima settimana.

Serie TV Warner Bros

La tradizionale serata di anteprime annuali con l’anteprima mondiale di Adventure Time: Fionna e Cake insieme ai nuovi episodi di Riverdale e Teen Titans Go! e proiezioni di Mrs. Davis e Superpowered: The DC Story. Mercoledì 19 luglio, 18:00, ballroom 20.

Max Original Animation

Si parlerà dell’espansione dell’universo di Adventure Time, Adventure Time: Fionna & Cake; una nuova serie animata, Young Love, basata sui personaggi di Matthew A. Cherry e del cortometraggio animato vincitore dell’Oscar Hair Love di Sony Pictures Animation; e un’anteprima della prossima quarta stagione di Harley Quinn. Giovedì 20 luglio, 12:30, ballroom 20.

Ghosts

Una delle migliori commedie televisive su CBS e Paramount+, ritorna dopo un cliffhanger in cui Sam ha visto una penetrante luce bianca partire dal cielo nella sua casa. Giovedì 20 luglio 12:45, ballroom 20.

Dietro le quinte con il cast di Jury Duty

Scoprite cosa è accaduto dietro le quinte della serie originale di Amazon Freevee Jury Duty con il cast e il team creativo. Giovedì 20 luglio13:45, ballroom Indaco.

La ruota del tempo

Il cast della serie di Prime Video offrirà un’anteprima della seconda stagione, compresi i contenuti esclusivi, in anticipo alla premiere del 1° settembre. Giovedì 20 luglio 14:00, ballroom 20.

Stagione 2 di Cruel Summer

Le star e il team creativo dietro la serie di Freeform accompagnano il pubblico dietro le quinte della stagione 2 e prendono in giro tutti i colpi di scena. Include un’anteprima esclusiva del resto della stagione e una conversazione con le star Lexi Underwood, Sadie Stanley e Griffin Gluck insieme ai produttori esecutivi Michelle Purple e Bill Purple. Giovedì 20 luglio 15:00, ballroom Indaco.

Twisted Metal

Peacock presenta un’anteprima esclusiva della nuova serie comedy originale di Peacock basata sul gioco per PlayStation. La commedia d’azione sarà composta da 10 episodi basata su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool) e scritta da Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) è interpretata da Anthony Mackie, Stephanie Beatriz e Thomas Haden Church, con Will Arnett e Joe Seanoa e guest star Neve Campbell. Giovedì 20 luglio 15:15, ballroom 20.

Masters of the Universe: Revolution

Kevin Smith ospita una tavola rotonda sulla battaglia più epica di He-Man e Skeletor con i creatori e il cast con Chris Wood, Melissa Benoist, Griffin Newman e Tiffany Smith. Giovedì 20 luglio 15:30, Aula 6BCF.

What We Do in the Shadows

Uno sguardo in anteprima al nuovissimo episodio. Giovedì 20 luglio 16:30, ballroom 20

Archer: 14a e ultima stagione Proiezione esclusiva con Q&A

Archer ritorna prima della sua prossima 14a e ultima stagione, in anteprima il 30 agosto su FXX. Ci sarà la proiezione della premiere della stagione e altre sorprese. Giovedì 20 luglio ballroom 20, 17:45

Proiezione speciale di Krapopolis

Fox ospiterà una proiezione speciale prima della premiere della serie animata questo autunno. Creato e prodotto da Dan Harmon, presenta le voci di Hannah Waddingham, Richard Ayoade, Matt Berry, Pam Murphy e Duncan Trussell. Posti disponibili in base all’ordine di arrivo. Giovedì 20 luglio 20:00, Aula 5AB

Tiny Toons Looniversity

Proiezione del primo episodio della nuova serie sul Looniverse di Amblin e Warner Bros Animation. Ballroom Hilton Indigo, Venerdì 21 luglio 10:00.

My Adventures with Superman

Proiezione di un nuovo episodio della nuovissima avventura di Adult Swim con l’eroico cast e alla troupe della serie della prima stagione di Warner Animation. Ballroom Hilton Indigo Venerdì 21 luglio 11:00

Adult Swim’s Teenage Euthanasia

Trophy potrebbe essere morto e bloccato in Florida, ma unitevi al cast e alla troupe nella soleggiata San Diego mentre condividono uno sguardo esclusivo sulla nuova stagione. Ballroom Hilton Indigo, Venerdì 21 luglio 12:00.

Good Omens Stagione 2

San Diego Comic-Con 2023 ospiterà un’anteprima della serie Prime Video che tornerà il 28 luglio. Con l’Apocalisse sventata, i migliori amici Aziraphale e Crowley stanno tornando alla vita facile tra i mortali nel Soho di Londra, quando l’arcangelo Gabriele si presenta inaspettatamente, con nessun ricordo di chi sia o di come ci sia arrivato. Per risolvere questo mistero ed eludere il paradiso e l’inferno, il duo avrà bisogno di più di un miracolo; dovranno fare affidamento ancora una volta l’uno sull’altro. Con una storia completamente originale che si espande sull’amato romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman e sull’adattamento televisivo del 2019, Good Omens Stagione 2 vede Michael Sheen nei panni dell’angelo Aziraphale, David Tennant nei panni del demone Crowley, Jon Hamm nei panni dell’arcangelo Gabriele, Miranda Richardson nei panni del demone Shax , Quelin Sepulveda nei panni dell’angelo Muriel, Shelley Conn nei panni del demone Belzebù e Maggie Service e Nina Sosanya nei panni degli umani Maggie e Nina. Ballroom 20, Venerdì 21 luglio 12:30

The Walking Dead Universe

Non sarebbe il San Diego Comic-Con 2023 senza il franchise di AMC TV. Ci saranno contenuti in anteprima sul futuro dell’universo.

10° anniversario di Rick e Morty

Non sono ancora passati 100 anni, ma potete unirvi al cast e alla troupe mentre celebrano 10 anni di avventure di Rick e Morty e imbrogli familiari. Inoltre, una prima occhiata alla settima stagione. Ballroom Hilton Indigo, Venerdì 21 luglio 14:00.

The Continental: From the World of John Wick

Le Star della serie tv e gli EP Basil Iwanyk e Albert Hughes forniscono un primo sguardo esclusivo alla serie. Un prequel del franchise d’azione di successo, la serie esplorerà l’origine dietro l’iconico hotel per assassini, fulcro dell’universo di John Wick, attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott, mentre viene trascinato nell’inferno degli anni ’70. Ballroom 20, Venerdì 21 luglio 15:00.

Solar Opposites

Lo show impacchetta la fantascienza e diventa normale. . . per un secondo. Poi si torna al classico caos solare, al caos nella Barriera e ad alcune nuove avventure di Silvercops. Unitevi agli alieni per un primo sguardo esilarante e fuori dal mondo nella quarta stagione su Hulu. Ballroom Hilton Indigo, Venerdì 21 luglio 15:00.

Fox’s The Great North

I Tobin tornano al San Diego Comic-Con 2023. Unisciti alla tua famiglia Lone Moose preferita per uno sguardo esilarante alle loro oltraggiose avventure in Alaska su The Great North, prima della quarta stagione in uscita su FOX. Ballroom Hilton Indigo, Venerdì 21 luglio 16:00.

Gen V

Dal mondo di The Boys, Prime Video rivela la sua attesissima nuova serie Gen V con i membri del cast, che parleranno per la prima volta dell’imminente spin-off universitario. La serie è interpretata da Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh e Asa Germann. Ritornano Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Michele Fazekas, Tara Butters, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe, e Michaela Starr ne sono i produttori esecutivi. Ballroom 20, Venerdì 21 luglio 16:15.

Bob’s Burgers

La serie animata vincitrice dell’Emmy Award torna al Comic-Con con un’entusiasmante prima occhiata a un episodio in arrivo prima che la serie ritorni su FOX questo autunno. Ballroom Hilton Indigo, Venerdì 21 luglio 17:00.

Invincible di Prime Video

Il produttore esecutivo Robert Kirkman e i membri del cast e della troupe hanno in programma di dare notizie e discutere le trame chiave dell’imminente e attesissima seconda stagione della serie animata, basata sul fumetto di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Con Steven Yeun, con Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey Griffin, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. Gli EP sono Kirkman, Catherine Winder, David Alpert, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg, e i produttori co-esecutivi sono Helen Leigh e Walker. Sala 6BCF, Venerdì 21 luglio17:45.

Snoopy lives it up

Panel dedicato ai nuovissimi contenuti animati dei Peanuts in lavorazione presso WildBrain Studios per Apple TV+, la casa di tutti i contenuti dei Peanuts. Include un’anteprima di Camp Snoopy (2024), le avventure (e le disavventure) di Snoopy e dei suoi Beagle Scout al campo estivo. Inoltre, una rivelazione esclusiva di alcuni nuovi entusiasmanti progetti dei Peanuts. I relatori includono Rob “Boots” Boutilier (produttore esecutivo/regista della serie, Camp Snoopy, WildBrain Studios), Adam Arsenault (regista, WildBrain Studios), Paige Braddock (direttore creativo, Charles M. Schulz Creative Associates), Jason Cooper (sceneggiatore senior , Charles M. Schulz Creative Associates) e Melissa Menta (vicepresidente senior, marketing e comunicazione, Peanuts Worldwide). Damian Holbrook (scrittore senior, rivista TV Guide) modererà il panel. Sabato 22 luglio 10:30, Aula 6BCF

Futurama

Anteprima mondiale prima che la serie arrivi su Hulu il 24 luglio. Ballroom 20, Sabato 22 luglio 11:00

Heels Stagione 2

Michael Waldron, Stephen Amell (Arrow), Alexander Ludwig (Vikings) Alison Luff (New Amsterdam), Mary McCormack (Deep Impact, The L Word), Kelli Berglund (The Goldbergs, The Animal Kingdom), Allen Maldonado (House Party, The Wonder Years) e Chris Bauer (Survivor’s Remorse, True Blood) discutono di Heels, la serie drammatica sportiva su un campionato di wrestling nella Georgia. È la storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico di una piccola città mentre due fratelli e rivali, Jack Spade (Amell) e Ace Spade (Ludwig), sono in guerra per l’eredità del loro defunto padre mentre lavorano per trovare la loro identità e le loro versioni individuali di successo. Sabato 22 luglio 11:15 Sala da ballo Indaco.

American Dad

Ballroom 20, Sabato 22 luglio 12:00

Abbott Elementary Class in Session

Le star, se non ci sono scioperi, si presenteranno e discuteranno del successo della serie ABC. Ballroom Indaco. Sabato 22 luglio 12:30.

Orphan Black: Echoes

Primo sguardo esclusivo alla serie AMC. Sala 6A, Sabato 22 luglio 12:30

I Griffin

Ballroom 20, 12:45

Star Trek

Il panel Universal dell’universo di Star Trek torna al San Diego Comic-Con 2023, con contenuti esclusivi di Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Strange New Worlds. Sala H, Sabato 22 luglio 13:30

Quantum Leap

Il cast di Quantum Leap, Raymond Lee, Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee, e il produttore esecutivo Deborah Pratt danno un teaser esclusivo della premiere della seconda stagione. Sala 6A. Sabato 22 luglio 13:45.

Dragon Prince

Il prossimo capitolo della saga di The Dragon Prince debutterà questo luglio su Netflix. Scopriamo quali nuove avventure ti aspettano nella stagione 5, con il cast, la troupe e ai creatori per una speciale celebrazione della community e un Q&A. Sala 6BCF, Sabato 22 luglio 14:45.

Intervista con il vampiro Stagione 2

Primo sguardo accesso anticipato, Ballroom 20, Sabato 22 luglio 15:45

Willam Shatner: Call Me Bill

La leggenda di Star Trek è a disposizione per discutere del nuovo documentario di Legion M, You Can Call Me Bill, Hall H, Sabato 22 luglio 16:30.

Quale di questi panel del San Diego Comic-Con 2023 vi interessa di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili

San Diego Comic-Con: le notizie più importanti