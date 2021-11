Nello speciale per il giorno del Ringraziamento di, debutterà il primo pupazzo asioamericano dello show per bambini.

Si chiamerà Ji-Young e debutterà durante See Us Coming Together: A Sesame Street Special il 25 novembre sulle piattaforme di tutto il mondo (HBO Max, Cartoonito, YouTube). Di seguito la presentazione ufficiale di Ji-Young, così come riportata da Sesame Workshop:

Una bambina vivace di sette anni che ama suonare la sua chitarra elettrica ed è sempre disposta a suonare una canzone con i suoi amici a Sesame Street. Ji-Young ama giocare a calcio e correre per strada sul suo skateboard. Ji-Young è estremamente legata alla sua famiglia ed è orgogliosa della sua eredità coreana. Adora suonare con sua nonna e cucinare il suo cibo preferito: il tteokbokki. La sua famiglia cena insieme ogni sera, chiacchierando sia in coreano che in inglese.

L’episodio si aprirà con un bambino che dice a Ji-Young di “andare a casa”, e con il nuovo pupazzo che chiede agli amici di Sesame Street di spiegarle a quale posto appartiene. Tra gli ospiti speciali gli attori Simu Liu e Anna Cathcart, il fumettista Jim Lee, la chef Melissa King, la presentatrice Padma Lakshmi, e l’atleta Naomi Osaka, che condivideranno talenti, passioni e cultura con gli amici di Sesame Street. Ji Yeong sarà interpretata dalla marionettista Kathleen Kim, e ci sarà ovviamente una nuova canzone, intitolata “See Us Coming Together” cantata da Ji-Young e interpretata da tutto il cast.

Alan Muraoka, membro del cast di Sesame Street e co-regista dell’episodio, ha dichiarato quanto segue:

È molto importante che i bambini vedano persone come loro rappresentate sullo schermo e nelle storie: li aiuta a capire chi sono e chi vogliono essere. Non vediamo l’ora che le famiglie conoscano Ji-Young – in questo speciale e nelle stagioni future di Sesame Street – e celebrino alcune delle persone asiatiche e delle isole del Pacifico nel nostro quartiere.

Siete contenti per il primo pupazzo asioamericano di Sesame Street?

