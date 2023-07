Nella giornata di ieri, Twitter ha cambiato nome in X, in molti sul social hanno colto l’occasione per ironizzare, tra cui il profilo di Sesame Street.

Per ironizzare sul cambiamento del social, il profilo di Sesame Street ha pubblicato una foto della lettera X, uno dei personaggi della serie tv.

Il post ironizza sull’appropriazione del nome della lettera X, e invita tutti a una fittizia conferenza stampa per discutere degli ultimi fatti.

The letter X will be holding a press conference later today. #TwitterX pic.twitter.com/qXKNYLTqLe — Sesame Street (@sesamestreet) July 24, 2023

Prodotto negli Stati Uniti, Sesamo apriti vanta milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ha debuttato il 10 novembre 1969 sulla rete National Educational Television, più tardi si è spostato sul successore di NET, il PBS. Sesame Street è il programma che in assoluto ha ricevuto più Premi Emmy nella programmazione diurna.

Il programma usa un misto di marionette, animazione e scene dal vivo, per insegnare ai fanciulli le basi delle lettura e dell’aritmetica, ad esempio colori, lettere, numeri, giorni della settimana. Dà pure dei consigli sulle azioni della vita di tutti i giorni, come l’attraversamento della strada in modo sicuro, l’importanza dell’igiene, e così via. Molte scene sono delle parodie o copie di format televisivi standard.

Cosa ne pensate della battuta su X di Sesame Street? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line