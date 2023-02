La graphic novel The Shrouded College diventerà in una serie tv prodotta per Peacock da Seth MacFarlane, tramite la sua Fuzzy Door, in collaborazione con UCP.

Il progetto editoriale è composto da sette storie di genere avventura-horror che sono legate tra loro e saranno pubblicate nel corso dei prossimi anni. Al centro della trama ci saranno vari personaggi che vengono ingaggiati per diventare agenti segreti in occasione di una guerra fredda sovrannaturale dal lato del Shrouded College, un’organizzazione sull’orlo della distruzione.

La prima graphic novel si intitola Hell to Pay ed è stata pubblicata da Image Comics nel novembre 2022. Il secondo capitolo della storia sarà The Bloody Dozen, in arrivo nel 2023.

Gli autori Charles Soule e Will Sliney saranno coinvolti come produttori esecutivi della serie.

Fonte: Deadline