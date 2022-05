Sex and the City

non riprenderà mai più il ruolo dinel mondo diL’attrice, in una lunga intervista rilasciata a Variety, ha spiegato quanto accaduto prima della realizzazione di

Kim ha ricordato che era stata contattata per la possibilità di realizzare un terzo film accanto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, interpreti di Carrie, Miranda e Charlotte. Cattrall ha però rifiutato perché non apprezzava la sceneggiatura in cui il suo personaggio avrebbe ricevuto delle foto sessualmente inappropriate inviate da Brady, il figlio di Miranda che all’epoca aveva quattordici anni. La star ha inoltre sottolineato che il terzo film è stato adattato nella serie And Just Like That…:

Non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Ho reso chiaro quello che provavo dopo il possibile terzo film, quindi l’ho scoperto come tutti gli altri, sui social media.

Cattrall non ha capito il motivo per cui Samantha non poteva avere una storia più matura e coinvolgente, magari mostrandola alle prese con problemi di lavoro. Kim ha poi dichiarato:

Si tratta di una grande saggezza sapere quando abbastanza è abbastanza. Non volevo inoltre compromettere quello che la serie era per me. Il futuro mi è sembrato chiaro. Tutto dentro di me ha reagito pensando ‘Ho chiuso’. E non si può andare contro quella sensazione. Non voglio trovarmi su un set sperando di essere da un’altra parte.

L’interprete di Samantha non ha visto le puntate di And Just Like That…, ma le è stato riferito il modo in cui il personaggio è stato coinvolto, dichiarando quindi che la sua versione di Samantha le sembrava diversa. La star di Sex and the City ha proseguito:

Sono giunta alla conclusione che il complimento più grande che potrei avere come attrice è che si senta la mia mancanza. Non so cosa provare all’idea che ci sia ancora la presenza di Samantha, per me è qualcosa di finito, non continua.

L’attrice ha dichiarato che i personaggi al centro di Sex and the City non si evolvono:

Tutto deve crescere o muore. Ho provato la sensazione che quando la serie è finita pensavo fosse intelligente. Non ci saremmo ripetute. E poi il film è stato realizzato per concludere le storie rimaste in sospeso. E poi c’è un altro film. E poi c’è un altro film?

Kim ha però spiegato:

Alcune parti di Samantha sono con me. L’ho interpretata e l’ho amata. Mi sono sentita protettiva nei suoi confronti… Ero pronta. Per quanto fosse difficile, e spaventoso, ho deciso di difendere la mia scelta e non venir bullizzata dalla stampa o dei fan o da chiunque altro, dicendo semplicemente ‘Sto bene. Sto seguendo questo percorso. Lavorare con voi è stato grandioso. L’ho apprezzato, ma qui ho concluso’.

Cattrall ha quindi dichiarato che non considera le sue colleghe come amiche, essendo un rapporto professionale, ricordando inoltre che lo show originale è stato davvero fantastico, ma era stato realizzato in un periodo diverso.

