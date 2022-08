Sex Education: Asa Butterfield annuncia l’inizio delle riprese della stagione 4 con una foto dal set

Le riprese della stagione 4 di Sex Education sono ufficialmente iniziate: Asa Butterfield ha infatti condiviso la prima foto dal set.

L’attore ha condiviso uno scatto dal set che lo mostra prima di iniziare le riprese, scrivendo “Indovinate chi è tornato”.

I fan della serie targata Netflix sono in attesa di nuovi aggiornamenti dopo che la storia si era interrotta preannunciando grandi cambiamenti. La terza stagione si era infatti conclusa con la chiusura del liceo Moordale e le tante assenze tra le fila del cast – da Simone Ashley a Tanya Reynolds – fanno presupporre cambiamenti radicali per i giovani protagonisti al centro delle trama.

Tra i ritorni confermati, per la gioia degli spettatori, ci sarà anche quello di Ncuti Gatwa che, per fortuna, non ha dovuto rinunciare allo show in cui interpreta Eric dopo aver ottenuto l’iconico ruolo di Doctor Who.

