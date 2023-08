Laurie Nunn, creatrice della serie, ha svelato che Sex Education potrebbe in futuro avere degli spinoff.

In un’intervista rilasciata a TUDUM, la showrunner ha sottolineato che l’universo di Moordale potrebbe non dire addio ai fan con la quarta stagione, in arrivo su Netflix.

Laurie ha infatti sottolineato:

Di sicuro mi prenderò una pausa e penserò ad altre cose. Ma Moordale è un mondo realmente ricco e scrivere di teenager è sempre molto divertente.

La creatrice della serie ha proseguito dichiarando:

Penso ci sia sempre del potenziale per qualcosa in più da esplorare in quel mondo.

Che ne pensate? Sperate vengano realizzati degli spinoff di Sex Education?

Nella quarta stagione, in arrivo il 21 settembre su Netflix, Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene.

Confermati nei rispettivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings.

Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

