Sex Education: Emma Mackey ha detto addio alla serie con la stagione 4

Emma Mackey ha parlato di Sex Education, la serie Netflix che l’ha fatta conoscere al pubblico di tutto il mondo, confermando il suo addio al ruolo di Maeve con la stagione 4.

Nella serata di ieri l’attrice ha vinto il BAFTA Rising Star Award e, dopo aver ottenuto il prestigioso premio, ha risposto alle domande della stampa.

A chi le ha chiesto della quinta stagione della serie, Emma ha risposto ridendo:

La stagione 5? Ho appena finito le riprese della quarta la scorsa settimana!

L’attrice ha poi aggiunto:

No, non penso sarò nella quinta stagione. Ho detto addio a Maeve.

A dire addio allo show, alcune settimane fa, era stato anche Ncuti Gatwa che aveva reso omaggio al personaggio di Eric in occasione dell’ultimo giorno delle riprese con un post in cui aveva scritto:

Grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza.

Emma, in precedenza, aveva invece anticipato che Maeve non sarà molto presente nella quarta stagione perché in Sex Education ci sono molti personaggi.

Che ne pensate dell’addio di Emma Mackey a Sex Education con la stagione 4? Siete dispiaciuti?

