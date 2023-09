Sex Education sta per dire addio ai suoi fan e Ncuti Gatwa, interprete di Eric, ha rivelato come la serie lo abbia aiutato nella sua vita personale.

L’interprete di Eric, intervistato dal magazine Elle, ha infatti dichiarato:

Bisogna fare i complimenti a Laurie Nunn per aver dato delle sfumature a questo personaggio gay e nero e avergli donato il mondo. Eric è così determinato e non prova vergogna.

Ncuti ha continuato:

Per me è stato terapeutico ed è stato grandioso per le persone che si sono sentite rappresentate. Mi ha insegnato l’importanza della rappresentazione: è così potente e necessario.

Gatwa ha poi spiegato che si identifica come queer, come il suo personaggio, e recitare nello show lo ha aiutato a capire meglio se stesso:

Ha disfatto molto dell’odio internalizzato che avevo. Durante tutta la mia vita ho vissuto in prima persona il razzismo e, anche se ho sempre creduto in me stesso, ho sempre saputo che i razzisti sono stupidi e ignoranti, immagino che avesse contribuito in modo negativo a delineare la mia visione di come funziona il mondo. Ti fa pensare che tutti hanno un’opinione e dovrai costantemente lottare durante la vita, poi capisci che non è così: se puoi trovare la tua tribù, puoi trovare le tue persone.

Nella quarta stagione, in arrivo il 21 settembre su Netflix, Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene.

Confermati nei rispettivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings.

Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Che ne pensate di come Sex Education abbia aiutato Ncuti Gatwa nella sua vita personale?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili