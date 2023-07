Ncuti Gatwa ha svelato che i suoi genitori, nonostante non lo volesse, hanno visto Sex Education, ma di aver deciso di non parlarne con loro.

Nella serie Netflix l’attore interpreta Eric, un giovane apertamente gay cresciuto in una famiglia proveniente dal Ghana e dalla Nigeria. Il suo interprete, invece, è cresciuto in una famiglia molto religiosa che si è trasferita in Scozia dopo essere arrivata nel Regno Unito nel 1994. Suo padre è inoltre un grande esperto in teologia.

Ncuti, intervistato da Rolling Stone UK, ha ammesso:

Non ne parliamo realmente, ma hanno visto la serie.

La giovane star ha sottolineato:

Non volevo che la vedessero, ma non potevo fermarli. E, grazie al cielo, sono davvero di sostegno. Non mi fa sentire realmente a mio agio l’idea che mia madre sappia che faccia ho quando ho un orgasmo… Ma andiamo avanti.

Gatwa ha poi ricordato che ha amato crescere seguendo gli insegnamenti cristiani:

Molto tempo fa, tuttavia, è finito il mio amore per tutto quello che riguarda la religione. Continuo a sentire un legame con qualcosa di più grande di noi, tuttavia, non riesco a vivere senza quell’elemento. Devo credere che qualcosa ci salverà dall’Intelligenza Artificiale.

