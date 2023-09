Netflix ha pubblicato delle anticipazioni preliminari per gli episodi della stagione 4 di Sex Education, in arrivo sulla piattaforma a settembre.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, sono stati censurate tutte le informazioni più importanti, così da dare soltanto un antipasto di cosa vi aspetta dal 21 settembre:

Le prime anticipazioni della nuova stagione di Sex Education sono i preliminari di cui avevamo bisogno 🥵 https://t.co/qv1wJhoyiZ — Netflix Italia (@NetflixIT) September 4, 2023

Nella quarta stagione, in arrivo il 21 settembre su Netflix, Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene.

Confermati nei rispettivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings.

Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Fonte: Twitter

