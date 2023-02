Sex/Life: le prime foto della stagione 2 della serie prodotta da Netflix

Netflix ha condiviso le foto promozionali della stagione 2 della serie Sex/Life, in arrivo a marzo sulla piattaforma di streaming.

Le puntate inedite debutteranno il 2 marzo e continueranno la storia di Billie Connelly (Sarah Shahi), divisa tra il suo ex Brad (Adam Demos) e il marito Cooper (Mike Vogel).

Stacy Rukeyser, produttrice del progetto, aveva spiegato:

Sex/Life è un’esplorazione grande, coraggiosa, impenitente del desiderio femminile, e un’opportunità elettrizzante per raccontare la verità sulla nostra vita e sulle scelte che facciamo tutti nelle relazioni, nella famiglia, nella carriera e nell’identità. Questa stagione è una fiaba, piena di speranza e amore, e seconde opportunità. Non smettiamo mai di chiederci ‘Cosa accadrebbe se?’ e i nostri personaggi non si fermeranno mai nel loro tentativo di creare la vita (e il sesso) che sognano.