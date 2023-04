Sarah Shahi ha criticato apertamente la stagione 2 di Sex/Life, sottolineando i cambiamenti rispetto alla prima stagione che l’hanno lasciata insoddisfatta.

Durante il podcast Not Skinny But Not Fast, l’attrice ha dichiarato che è stata una sfida realizzare le nuove puntate dello show:

Non ho decisamente avuto il sostegno ricevuto nella prima stagione dalle persone coinvolte nello show. Per me è divetanta una cosa molto diversa, e non ho paura a dirlo.

La protagonista ha spiegato di aver avuto delle difficoltà con il materiale e di essere rimasta delusa dal poco tempo trascorso insieme ad Adam Demos, suo partner sul set e nella vita.

Shahi ha ribadito:

Mi piacevano realmente le nostre storie e mi piace lavorare con lui. Era un partner brillante in scena. Nella seconda stagione stavo lavorando così tanto e lui così poco. Appare in circa 60 secondi dell’intera stagione. Non l’ho mai visto.

L’attrice ha poi aggiunto che ritiene ci siano dei momenti nella seconda stagione che sono davvero “ingannevoli” ed è stata felice che fossero i suoi colleghi a doverli girare. Shahi, nonostante i problemi, ha ammesso:

Quello fa parte di quello che faccio. Non sempre sarò d’accordo con un filmmaker o avremo un buon rapporto. Non sempre mi piacerà quello che devo fare o dire. Ma quello è il mio lavoro, rendere le cose credibili.

Sarah ha sottolineato che le sue parole potrebbero causarle qualche problema dicendo:

Dopo aver detto tutto questo non lavorerò più per Netflix. Ma non posso mentire.

Attualmente Netflix non ha ancora rinnovato Sex/Life per una terza stagione e l’attrice è entrata nel cast del pilot Judgement, targato ABC.

Fonte: TVLine

