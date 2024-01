Shannen Doherty ha condiviso un aggiornamento relativo alla sua situazione di salute dopo aver annunciato, a novembre, che il cancro si era esteso alle ossa.

L’attrice è apparsa nel podcast del suo oncologo, Let’s Be Informative… with Dr. Mirhadi, per parlare di come sta affrontando il suo tumore al seno di quarto stadio.

Shannen ha spiegato che si sta sottoponendo a una nuova infusione, di cui non ha voluto rivelare i dettagli:

Dopo quattro trattamenti non avevamo realmente notato una differenza e tutti volevano che cambiassi cura, e ho pensato ‘Continueremo con questa e vedremo’. Dopo il sesto/settimo trattamento, abbiamo visto realmente che stava rompendo la barriera ematoencefalica. Lo definisco un miracolo? Sì. Per me, quello è considerato un miracolo, per il fatto che ho lanciato un dado e ho detto ‘Continuiamo’.

La star di Beverly Hills, 90210 ha raccontato che sta proseguendo, con l’approvazione del suo medico, la cura:

Quella sostanza per me è un miracolo, forse Dio è intervenuto e ha detto: ‘Le concederò una pausa’. Alle volte vai alla ricerca dei miracoli nei posti sbagliati e sono proprio di fronte a te.

Shannen ha sottolineato che cerca di mantenere un atteggiamento positivo e questa la aiuta a superare i momenti difficili:

Ogni giorno è un dono e ci sono così tante cose nuove che stanno venendo sviluppate, penso la speranza sia sempre presente. Ritengo sia così importante. Potrei morire oggi, tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori dalla mia casa perché un albero mi cade addosso o un autobus mi investe, qualsiasi cosa… O posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo con la speranza, accettarlo e provare la sensazione: ‘Wow, ho potuto risvegliarmi oggi, cosa posso fare?’.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter