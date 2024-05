Shannen Doherty, durante il suo podcast Let’s Be Clear, ha rivelato che la sua passione per la recitazione è nata grazie a Michael Landon, con cui aveva recitato da bambina nella serie La casa nella prateria.

L’attrice ha parlato dell’inizio della sua carriera insieme alla madre Rosa Elizabeth Doherty, ricordando come avesse ottenuto il ruolo di Jenny Wilder quando aveva solo 11 anni.

Shannen ha spiegato:

La star di Beverly Hills, 90210 ha quindi parlato di Michael Landon:

A distanza di decenni il ricordo dell’attore è ancora pieno di affetto:

Quando penso alla mia lunga carriera e a come alcuni lavori siano stati duri, e quanto fosse stato poco piacevole farne parte e fossero un po’ tossici, è stata realmente l’esperienza in La casa nella prateria che ha fatto nascere quella passione per essere un’attrice. E avendo un mentore come Michael Landon, e non mi importa quale sia stata l’esperienza di tutti gli altri, so la verità su quell’uomo ed era semplicemente incredibile.