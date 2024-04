Shannen Doherty è intervenuta in un episodio del podcast della sua collega Tori Spelling, Misspelling, parlando di come la loro amicizia si sia spezzata durante le riprese di Beverly Hills, 90210 e del loro legame con Brian Austin Green.

L’interprete di Donna ha infatti ammesso che non aveva idea, fino a quando non ha sentito un episodio di Let’s be clear, che Shannen avesse avuto una relazione con l’attore. Doherty ha tuttavia chiarito che si era avvicinata all’amico molto dopo la fine dello show di cui erano protagonisti, forse mentre stava girando Streghe, e che la relazione ha avuto vita breve per un motivo specifico:

Abbiamo provato qualcosa e abbiamo semplicemente pensato: ‘Sì, non funzionerà’. Non aveva nemmeno senso baciarsi.

L’interprete di Brenda ha scherzato ammettendo che ora non riesce nemmeno a lei a immaginarlo, ribadendo che era una situazione strana:

Non c’erano fuochi d’artificio. Eravamo così vicini e ci conoscevamo in pratica fin da quando eravamo dei ragazzini. Adoro Brian, è uno dei miei esseri umani favoriti. Ma non c’era alcuna scintilla.

Tori ha quindi aggiunto:

Abbiamo condiviso più di quanto pensassimo. Abbiamo condiviso la saliva di Brian.

Spelling ha poi aggiunto che considera Green il primo grande amore della sua vita perché era giovane, ma forse era più che altro un’infatuazione e ora sono grandi amici. Brian Austin Green l’ha anche aiutata e sostenuta durante il suo divorzio. Recentemente l’attrice, parlandogli, gli ha rivelato che nessuno le aveva spezzato il cuore da quando l’ha fatto lui:

E c’è stata questa pausa, una lunga pausa. E ho pensato: ‘O mio dio, questa è la prima volta che l’ho detto in 30 anni’.

Shannen ha quindi ospitato Tori nel suo podcast e le due attrici hanno parlato di come la loro amicizia si sia spezzata. L’interprete di Brenda ha spiegato:

Era come se un minuto fossimo amiche e quello dopo non lo eravamo più.

Doherty ha aggiunto:

Per me è stato davvero frustrante perché ti dicevo sempre: ‘Sì, Tor, dì la tua’. Era una situazione tipo: ‘Sei intelligente, sei divertente, sei talentuosa’. Ti volevo bene e ti rispettavo, e volevo che credessi in te stessa quanto io credevo in te.

Uno dei motivi per cui la loro amicizia si è rovinata era legata all’ex fidanzato dell’interprete di Donna Martin che aveva un comportamento all’insegna degli abusi verbali e fisici. Shannen ha ricordato che, dopo un viaggio in Messico che avevano fatto insieme, le aveva detto che doveva lasciarlo perché non riusciva a sopportare la situazione, ma Tori è invece rimasta insieme a lui. Questo ha contribuito ad allontanarle e l’amicizia si è quindi rovinata. Spelling ha ammesso che quando era più giovane trovava difficile difendere la propria opinione, venendo influenzata dagli altri.

Che ne pensate dell’amicizia tra Tori Spelling e Shannen Doherty?

