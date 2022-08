Sono passati alcuni anni da quando Shantaram è stata annunciata, ma ora la serie è finalmente pronta ad arrivare su Apple TV+: i primi tre episodi usciranno sulla piattaforma il 14 ottobre, i restanti nove usciranno settimanalmente fino al 16 dicembre.

E oggi Apple TV+ ha lanciato la prima immagine di Charlie Hunnam nella serie: nella foto lo vediamo nientemeno che a cavallo di una motocicletta, un riferimento inevitabile a Sons of Anarchy per i fan dell’attore. Hunnam interpreta il fuggitivo Lin Ford nella Bombay degli anni ottanta nell’adattamento televisivo del romanzo omonimo di Gregory David Roberts, in sviluppo per diversi anni per diventare un film prodotto da Johnny Depp poi mai realizzato. Nella storia dopo aver perso i contatti con la propria famiglia e i propri amici a colpa della distanza e del destino, Ford trova una nuova vita nei bassifondi, nei bar e nei lati nascosti dell’India. Il romanzo viene descritto come un’esplorazione elettrizzante e profonda sull’amore, sul perdono e sul coraggio che porta alla redenzione.

La serie vede Steve Lightfoot (The Punisher) come showrunner, oltre che come co-creatore assieme ad Eric Warren Singer. Nel cast anche Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph, e Shiv Palekar.

Title: Shantaram Creator: Roland Neveu

Fonte: EW