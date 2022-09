She-Hulk 1×04, la spiegazione della scena nei titoli di coda

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il quarto episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e c’è anche una scena post credit dopo i titoli di coda. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Come nelle settimane precedenti, anche questa volta si prosegue una delle trame dell’episodio. Dopo aver visto I Soprano ed esserlo fatto spoilerare da Madisynn, Wong sta guardando This is Us e discutendo proprio con la ragazza di drink. Scopriamo infine che la sua bevanda preferita è il Gin Tonic. Rivedremo Madisynn nei prossimi episodi? O magari al fianco di Wong in una futura apparizione?

Anche questa volta si tratta di un epilogo all’episodio e non di un collegamento al futuro.

I primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate della scena dopo i titoli di coda del quarto episodio di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.