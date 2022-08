She-Hulk è Ally McBeal coi super eroi, risponde la showrunner

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno dei paragoni più popolari tra coloro che hanno già assistito alla premiere dei primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney At Law, è definire la serie tv come Ally McBeal con i super eroi. La seconda puntata dello show, disponibile da questa mattina, contiene un inaspettato easter egg relativo alla serie del 1997. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Dopo il licenziamento, Jen viene raggiunta al suo solito bar dal capo della GLK&H per una nuova proposta. Sul televisore del bar intanto, sta andando in onda una replica di Ally McBeal, come potete vedere qui sopra.

In una recente intervista con Variety, la showrunner Jessica Gao ha confermato che la scena è stata inserita in post produzione:

Per gli sceneggiatori, in realtà non era previsto. Non abbiamo mai parlato di “Ally McBeal” o fatto riferimento a lei. Perché direi che la maggior parte del team degli autori era un po’ giovane per aver conosciuto davvero quella serie tv durante il suo periodo di massimo splendore. Ma sì, le persone non possono fare a meno di fare il confronto con “Ally McBeal”. Quindi mettere “Ally McBeal” nel bar è stata una scelta fatta durante la post-produzione.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Che ne pensate del collegamento tra Ally McBeal e She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety