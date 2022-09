She-Hulk: il profilo Twitter degli Avengers cambia nome

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il profilo Twitter degli Avengers ha cambiato nome e foto in occasione dell’episodio 5 di She-Hulk: Attorney at Law. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Mentre cercano lo stilista dei super eroi, Nikki e Pug incontrano un venditore di merce falsificata dedicata agli Avengers, che per non incappare in problemi di diritti, ha marchiato tutto con il nome Avongers. Il profilo Twitter degli eroi più potenti della terra ha cambiato nome e foto per celebrare questa gag.

In realtà, gli abiti e i loghi degli Avongers sono stati disegnati da Truck Torrence, che ha creato molti dei personaggi emoji Marvel con il nome di 100 Soft. Torrence è anche il fidanzato della showrunner di She-Hulk, Jessica Gao. Ha anche pubblicato un simpatico tweet ammettendo di essere lui il fornitore di Pug:

It's true. I am Nikki & Pug's drip broker 💧 Always happy to dress the amazing @gingerthejester and Josh Segarra. #SheHulk #Avongers pic.twitter.com/Jlf1o1wU6Q — 100% Soft • ᴗ • (@100soft) September 15, 2022

I primi cinque episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book