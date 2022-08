She-Hulk: la showrunner svela quali battute sono state scartate dai Marvel Studios

She-Hulk: Attorney At Law è la prima vera e propria commedia dei Marvel Studios, e di conseguenza contiene molte battute.

Interrogata da IGN su quali battute non sono state inserite nello show, la showrunner Jessica Gao ha detto che le uniche scartate erano quelle troppo cattive verso i prodotti Marvel:

Sì, voglio dire, la maggior parte delle volte, le uniche battute che ci hanno davvero costretto a levate sono quelle un po’ troppo cattive rivolte ai prodotti Marvel. Beh, penso che ciò che dimostra e dovrebbe rassicurare i fan è che la Marvel ormai è arrivata a un punto in cui sono disposti ad espandersi in aree in cui non sono mai andati prima. E sono aperti a farlo, a provare nuove cose e ad entrare in aree che in precedenza erano al di fuori della loro zona di comfort.